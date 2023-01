Radio Ufficiale: “Il Napoli vuole Brekalo: può arrivare a gennaio”

La Radio Ufficiale dichiara che il Napoli vuole Brekalo e che il giocatore croato può arrivare nel mercato di gennaio

Il mercato del Napoli non è per nulla terminato. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, è al lavoro per chiudere in bellezza la campagna rafforzamenti, dopo gli arrivi di Gollini e Bereszynski. L’uomo mercato del club partenopeo si sta muovendo per chiudere delle operazioni riguardanti sia l’attualità che il futuro. Il giornalista Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulle scelte della società del presidente Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli è al lavoro per i rinnovi di Kim e Giovanni Di Lorenzo. La società azzurra ha intenzione di blindarli”.

Valter De Maggio ha poi proseguito nel corso del suo intervento in radio: “Il Napoli sta inoltre pensando seriamente a Brekalo. Il calciatore, (che ora milita nel Wolfsburg) è seguito, tra gli altri, anche dall’Udinese. La società azzurra, tuttavia, avrebbe una corsia preferenziale e quindi ci sarebbero buone opportunità per vederlo in azzurro già nel mese di gennaio. Il suo ruolo? Brekalo, nelle intenzioni del Napoli, sarebbe una alternativa a Khvicha Kvaratskhelia“.