Napoli pazza di Kvaratskhelia: che euforia per la foto in allenamento

La tifoseria di Napoli è pazza di Khvicha Kvaratskhelia: che euforia per la foto in allenamento del talento georgiano

Khvicha Kvaratskhelia è entrato nel cuore della città di Napoli. I tifosi sono letteralmente impazziti per il fuoriclasse georgiano, ritenuto da tutti un crack di mercato a livello mondiale, in considerazione della spesa minima di 10 milioni compiuta dal club azzurro. L’euforia per l’ex Dinamo Batumi si percepisce in ogni partita e non solo. Quest’oggi è bastato che l’area comunicazione del Napoli pubblicasse una fotografia di Kvaratskhelia in allenamento per mandare in visibilio i fans del Napoli. Migliaia di like, condivisioni e reactions per la fotografia del georgiano che ha fatto innamorare letteralmente i partenopei.

Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta con il gruppo del Napoli

La fotografia è stata pubblicata da corredo al report dell’allenamento odierno: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. Buona notizia per Luciano Spalletti in vista della Roma per la sfida di domenica: Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo“.