Gollini si allena già col Napoli: quando arriva l’annuncio ufficiale

Pierluigi Gollini è un nuovo portiere del Napoli, oggi si allena a Castel Volturno ed arriverà l’annuncio della SSCN.

Gollini ha svolto ieri le visite mediche ed è ufficiosamente un giocatore del Napoli. L’annuncio era atteso nella giornata di ieri, ma è slittato ad oggi. Il contratto è stato firmato, quindi manca solo la ratifica pubblica di Aurelio De Laurentiis con il solito tweet.

Oggi Gollini si allenerà già a Castel Volturno con Luciano Spalletti, prenderà il posto di Salvatore Sirugu. Il portiere ex Psg andrà a Firenze per cercare di trovare maggiore spazio e sfiderà Terracciano per un posto da titolare.

Gollini arriva Napoli con un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 8 milioni di euro. La squadra azzurra si è tenuta aperta questa porta in vista della prossima stagione. Anche perché per Meret si parla di una cessione. Il portiere friulano ha prolungato il contratto di un solo anno con gli azzurri e quindi non è escluso che al termine di questa stagione possa andare via.

Gollini a 27 anni ha un grandissimo potenziale, ma nelle ultime due stagione tra Tottenham, Atalanta e Fiorentina non ha dimostrato il suo valore. Il Napoli ci ha messo gli occhi addosso e lo valuterà nel corso di questa stagione, magari per ritrovarsi già un portiere fatto e di esperienza.