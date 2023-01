Sportitalia – Meret via da Napoli, attenti a Vicario e Caprile!

Alex Meret può lasciare Napoli, lo fa sapere Alfredo Pedullà che parla di Gugliamo Vicario ed Elia Caprile come sostituti.

L’attuale numero uno del Napoli sta disputando un’ottima stagione. La parata di Meret con la Salernitana è solo uno dei grandi interventi compiuti dal portiere friulano, che si è preso la maglia da titolare dopo un’estate passata con un piede e mezzo fuori fuori da Castel Volturno. La trattativa con lo Spezia era concreta ed il mancato arrivo di Navas ha fatto saltare tutto.

Ora, però, Meret è a pieno titolo il portiere titolare del Napoli primo in classifica. Eppure a nessuno è sfuggito il fatto che il rinnovo di Meret con la SSCN sia stato sottoscritto solo per un altro anno rispetto alla scadenza naturale. Un dettaglio non marginale, per un portiere ancora giovane, visto che ha 25 anni.

Portieri Napoli: al situazione Meret, Vicario e Caprile

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli vengono date da Alfredo Pedullà che sul proprio sito ufficiale parla dell’estremo difensore azzurro. Meret ha un contratto in scadenza nel 2024, ma il suo agente ha parlato di richieste dalla Premier League. Per Meret si parla di un interessamento del Tottenham di Conte e Paratici. Il Napoli sarebbe pronto a cederlo per 20/25 milioni di euro.

Ma in casa Napoli si pensa anche ad un futuro senza Meret, con Vicario e Caprile i principali nomi fatti da Pedullà. “Il portiere che piace di più è Guglielmo Vicario, sarebbe un candidato in caso di cessione di Meret. I dialoghi con l’Empoli ci sono già stati e il Napoli ha la sua posizione. Anche la Roma segue e apprezza Vicario, ma molto se non tutto dipenderà dal club di De Laurentiis. Tra l’altro gli azzurri vogliono prelevare il cartellino di Caprile, ora al Bari, che potrebbe essere pedina di scambio“.