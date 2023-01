Alex Meret le mani sul Napoli: super parata al microscopio – VIDEO

Alex Meret è stato decisivo con la Salernitana, super parata su Piatek solo davanti alla porta. Il portiere azzurro è in grande forma.

Il portiere diventa da grande squadra quando fa poco o nulla in tutta la partita, ma poi si fa trovare pronto con una parata superlativa. Ecco Salernitana-Napoli è stato l’emblema di questo assunto. Per Meret ha dovuto patire il freddo e la pioggia per oltre 90′, scartando il tiro poco pericoloso di Piatek del primo tempo.

Per il resto il portiere del Napoli è stato praticamente inoperoso, anche perché la Salernitana si è rannicchiata in difesa, sperando di non prendere un’altra imbarcata. Eppure con il Napoli sul 2-0 ed in totale dominio della sfida c’è stata una distrazione, figlia di una partita diventata soporifera anche per chi la stava giocando.

La carambola tra Di Lorenzo e Lobotka aveva messo solo davanti alla porta Piatek, tutta la porta sguarnita e altissime percentuali di fare gol. Ma l’attaccante polacco si è dovuto scontrare con un super Meret, che è stato in grado di intuire l’angolo e di allungarsi per sventare un gol praticamente già fatto.

La parata di Meret con la Salernitana non fa altro che sancire una crescita esponenziale de portiere friulano. Meret in questo campionato ha già compiuto altri miracoli, come quelli contro Milan e Juve, solo per citarne qualcuno. L’esplosione di Osimhen e Kvaratskhelia ed il fatto che la squadra soffra poco non mette sempre Meret su un piedistallo, ma molte volte il portiere azzurro è stato decisivo per blindare il risultato.

Si, perché se non fosse arrivata la parata di Meret su Piatek allora la Salernitana poteva trovare anche energie e coraggio, magari per l’assalto negli ultimi minuti finale. Invece Meret ha fatto quello che fanno i portieri di una grande squadra, si fanno trovare pronti anche se arriva un solo tiro in porta.