Napoli: martedì la ripresa degli allenamenti con Kvaratskhelia

Il Napoli dopo la vittoria con la Salernitana avrà due giorni di riposo: gli allenamenti riprendono martedì con Kvicha Kvaratskhelia.

Sarà sicuramente il giocatore georgiano l’uomo più atteso al training center di Castel Volturno. Kvaratskhelia ha saltato Salernitana-Napoli per un attacco influenzale che non gli ha permesso di allenarsi per quasi tutta la settimana scorsa.

Ora il problema è stato smaltito ed il giocatore avrà, come tutti gli altri componenti della rosa, due giorni di pausa. La ripresa degli allenamenti per i giocatori del Napoli è prevista per martedì 24 gennaio. Sarà il primo giorno in cui si preparerà la sfida Napoli-Roma: 20sima giornata di Serie A che si gioca domenica 29 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.