Improta bacchetta l’agente di Meret: “Ma cosa dice?”

Gianni Improta ha parlato del Napoli e delle voci di mercato su Alex Meret, portiere azzurro che sta disputando una grande stagione.

Ai microfoni di Campania Sport, Improta si sofferma prima su Bereszynski: “Il giocatore è appena arrivato al Napoli, ha buone qualità ma deve entrare nei meccanismi della squadra. Veste la maglia del Napoli da poco più di una settimana, non gli si possono chiedere grandi cose. Ma ha gambe e può aiutare Spalletti e la squadra“.

Improta poi si sofferma su Federico Pastorello agente di Meret: “Parla di Premer League? Io quando sento queste parole vado in crisi. I procuratori non sono i proprietari dei cartellini e qundi non devono fare certe dichiarazioni. Anche perché quello è un patrimonio della società. Lui, come gli altri agenti, devono abbassare le loro pretese. Servirebbe qualcuno che intervenisse per evitare che si dicano certe cose. Parlando in questo modo si creano grilli nella testa di chiunque“.