Tancredi Palmeri: “Rigore ridicolo per la Juventus”. Marelli non è d’accordo

La Juventus alla fine del primo tempo è in vantaggio 2-1, anche grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Marinelli.

C’è tanta moviola nel primo tempo di Juventus-Atalanta: 19sima giornata di Serie A. I bianconeri protestano con l’arbitro per un presunto rigore su Milik, ma l’arbitro Marinelli lascia giocare. Ma al minuto 22 c’è ancora un altro episodio, Ederson colpisce Fagioli e l’arbitro fa ampi gesti di continuare a giocare, l’azione si ribalta e l’Atalanta arriva anche al tiro. A quel punto il Var richiama al monitor l’arbitro, che era vicinissimo ed aveva deciso di far proseguire.

Una volta davanti al video l’arbitro Marinelli concede il rigore alla Juventus, poi trasformato da Di Maria. Arriva anche il raddoppio di Milik. Sull’episodio è intervenuto anche l’ex arbitro Marelli che a Dazn ha detto: “Il rigore è assolutamente netto, giusto fischiarlo“.

Anche l’Atalanta recrimina per un contatto tra Hojlund-Bremer, ma Marinelli continua a non fischiare gli interventi di lieve entità. In occasione del rigore concesso alla Juve ci sono state tante proteste, c’è chi non è per niente d’accordo col rigore concesso come Tancredi Palmeri che sui social ha scritto: “Rigore ridicolo per la Juventus. #Juvata”.