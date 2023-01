Iezzo: “Sorpreso da Sirigu. È strano lasciare il Napoli che corre verso lo Scudetto”

Gennaro Iezzo è sorpreso dalla decisione di Salvatore Sirigu ed è strano lasciare il Napoli che corre verso lo Scudetto

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è rimasto perplesso dalla scelta di Salvatore Sirigu di lasciare il Napoli. L’ex portiere dichiara a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Gollini come vice-Meret? Non cambierà nulla, Alex resta il primo. Sta facendo una stagione davvero incredibile, è uno dei più forti in Europa. Arriverà un altro ragazzo che ringiovanisce il parco portieri, ma l’importante è che non arrivi senza sapere quale sia il suo ruolo. Bisogna evitare inutili dualismi che possono danneggiare Meret. Sirigu? Mi sorprende la sua decisione: è strano lasciare una squadra stratosferica che sta facendo bene in Champions ed è avviata verso lo Scudetto, per andare in una Fiorentina in difficoltà“.

Iezzo ritiene che il Napoli perde un elemento di grande esperienza nello spogliatoio

“Col suo addio il Napoli perde anche un elemento di grande esperienza e di grande utilità nello spogliatoio, sapendo dire la cosa giusta al momento giusto. Il Napoli perde qualcosa da questo punto di vista. La parata più bella di Meret? Ne ha fatte tantissime, ma sono state tutte importanti. Io mi giocherei quella su Giroud a Milano e quella su Piatek, dove la gara gli era già passata dietro. Sono d’accordo con Spalletti quando ha detto che è stato il migliore in campo. Lo scetticismo su di lui? Molto spesso la gente parla senza l’umiltà e ammettere di aver sbagliato. Sta dimostrando gara dopo gara di avere tecnica e carattere. Non è estroverso, ma ha personalità da vendere, anche nel silenzio”.