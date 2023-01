Napoli che sorpresa: Careca incontra Spalletti a Castel Volturno

Il Napoli riceve una bella sorpresa: stamattina Antonio Careca incontra Luciano Spalletti a Castel Volturno

L’amore di Antonio Careca per il Napoli è eterno. Lo storico bomber brasiliano lo dimostra ogni qual volta torna all’ombra del Vesuvio per incontrare gli amici con cui ha vinto anni di carriera strepitosi. E stamattina l’ex calciatore ha compiuto una passeggiata presso il centro tecnico del Napoli a Castel Volturno per incontrare Luciano Spalletti e tutti i calciatori azzurri. Tanti abbracci e sorrisi tra Careca e Spalletti. Non sono mancati i complimenti per l’allenatore azzurro grazie al grande girone d’andata disputato con 50 punti ed un vantaggio di 12 punti sul secondo posto del Milan. A dare notizia dell’incontro il profilo ufficiale Twitter del sodalizio campano che scrive: “Careca ha incontrato mister Spalletti e la squadra”.

Careca ha vissuto sei stagioni d’oro a Napoli. Dal 1987 al 1993 ha collezionato 211 presenze e 96 goal, divenendo insieme a Diego Armando Maradona tra i protagonisti del secondo scudetto, della vittoria della Coppa Uefa ed anche della Supercoppa Italiana.

In questi giorni il campione brasiliano ha partecipato ad una seduta di allenamento indimenticabile con i giovanissimi calciatori della scuola calcio Micri di Volla. L’ex bomber ha incontrato decine di baby atleti per trasmettere l’amore per il calcio e l’importanza del lavoro sul campo.