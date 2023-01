Orsi: “A Napoli Gollini può iniziare una nuova carriera. Spalletti sfata un altro tabù”

Fernando Orsi dichiara che a Napoli Pierluigi Gollini può iniziare una nuova carriera e Spalletti sfata un altro tabù

Fernando Orsi, ex calciatore, esprime la sua opinione sul grande girone d’andata disputato dal Napoli ai microfoni di Radio Crc: “Meret non ha più l’alternanza e può avere anche diritto di sbagliare, le qualità le sta mettendo. Gollini a Firenze non si sentiva un dodicesimo perché non si sentiva inferiore a Terracciano, mentre Meret è fortissimo. Gollini se è intelligente e penso che lo sia, può ricominciare un’altra carriera. Venire a Napoli con la possibilità di vincere lo scudetto e di farsi vedere penso sia una scelta più che giusta. Spalletti ha buttato giù un altro tabù, quello che le sue squadre calano anche se questo è un campionato diverso”.

Per Orsi Spalletti ha sfatato un altro tabù in campionato

Orsi ha poi proseguito: “Il Napoli ha perso contro l’Inter e ci può stare anche, purtroppo è capitata appena dopo la sosta. Quella partita l’abbiamo vista, il Napoli non ha preso l’imbarcata, se all’ultimo minuto Raspadori calcia in maniera diversa e Onana non para, cambia tutto”.

“Meret è il portiere più bravo della Serie A nonostante il fatto che qualche tifoso e qualche addetto ai lavori abbiano qualche dubbio. Ha trovato una tranquillità che prima non aveva. Adesso caratterialmente ha dimostrato personalità. Fortunatamente non ha subito infortuni”. Ha concluso Orsi.