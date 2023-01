Napoli – le pagelle del girone d’andata: De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti sfiorano la perfezione

Corriere dello Sport fa le pagelle del girone d’andata in Serie A del Napoli: 9,5 a De Laurentiis, Spalletti e area scouting.

Il Napoli 163 giorni dopo l’avvio di un campionato ricco di incertezze con l’addio a Mertens, Insigne, Ghoulam, Fabian Ruiz, Koulibaly e Ospina si è proiettato in un’altra dimensione. Gli azzurri sono primi in classifica e con la caduta di Milan e Inter, ora hanno 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e 13 sulla terza.

Napoli: tutte le pagelle

La rinascita del Napoli nasce da una rivoluzione, quella voluta da Aurelio De Laurentiis ed anche pesantemente contestata. Perché quel taglio di stipendi sembrava un ridimensionamento. Ed invece il brutto anatroccolo si è trasformato in uno splendido cigno. Anche noi lo abbiamo criticato, questo va sottolineato per onestà intellettuale, ma è giusto dare ampi meriti a chi ci aveva visto lungo, anzi lunghissimo.

Sarà anche per questo che nelle pagelle al Napoli di Corriere dello Sport i voti più alti vengono dati anche a Spalletti, De Laurentiis, Giuntoli e l’area scouting: ovvero gli ingegneri della costruzione di un grande Napoli.

Ecco tutti i voti:

De Laurentiis 9,5;

Giuntoli 9,5;

area scouting 9,5;

Spalletti 9,5;

Kim 9,5;

Lobotka 9,5;

Osimhen 9,5;

Kvaratskhelia 9,5;

Di Lorenzo 8,5;

Mario Rui 8,5;

Anguissa 8,5;

Meret 8;

Zielinski 7,5;

Elmas 7,5;

Raspadori 7,5;

Simeone 7,5;

Lozano 7;

Politano 7;

Olivera 7;

Juan Jesus 7;

Ndombele 6,5;

Ostigard 6,5.

Tutti gli altri senza voto.