Il ruggito di Kvaratskhelia con la Roma vuole esserci: ecco come sta

Kvicha Kvaratskhelia vuole giocare Napoli-Roma, sfida valida per la 20sima giornata di Serie A. Il georgiano sta recuperando da una influenza.

Il Napoli ieri è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno, tra gli altri calciatori c’era anche Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano la scorsa settimana praticamente non si è allenato, a causa di un influenza che lo ha costretto a casa anche senza febbre.

Ora Kvaratskhelia è atteso per il recupero in vista della sfida con la Roma. Il tecnico del Napoli ha dato due giorni di riposo alla squadra dopo la sfida con la Salernitana, ma ora è arrivato il momento di fare di nuovo sul serio. Domenica 29 gennaio 203 alle 20.45 si gioca Napoli-Roma di Serie A e bisogna dare l’assalto ai tre punti.

Napoli-Roma: le condizioni di Kvaratskhelia

Il 19simo turno di Serie A è stato particolarmente favorevole agli uomini di Spalletti. La sconfitta dell’Inter contro l’Empoli al San Siro e quella del Milan con la Lazio in trasferta ha fatto guadagnare punti in classifica agli azzurri. Ora il Napoli ha 12 punti di vantaggio sulla seconda e 13 sulle terze, anche se in casa Lazio si sogna lo scudetto, la distanza è veramente ampia.

Non per questo bisogna abbassare la guardia perché c’è ancora un intero girone di ritorno da giocare. Ecco perché recuperare Kvaratskhelia per Napoli-Roma è fondamentale. Secondo Corriere dello Sport il giocatore dà segnali di recupero importanti e la sua presenza in campo dal primo minuto non è in discussione.

Kvaratskhelia con la Roma ci sarà e si sta allenando al meglio per recuperare un’ottima condizione fisica. Al momento non c’è alcun segnale che possa far pensare ad una sua esclusione.