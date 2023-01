Bruscolotti predica calma: “Napoli attento, altrimenti rischi di rovinare tutto”

Bruscolotti predica calma e dice al Napoli di essere attento, altrimenti rischia di rovinare tutto

Beppe Bruscolotti frena i facili entusiasmi. Lo storico capitano, che poi ha ceduto la fascia a Diego Armando Maradona, è preoccupato dal fatto che si stia cantando vittoria troppo facilmente a Napoli, in virtù dei 12 punti di vantaggio sul Milan e 13 su Inter e Lazio. Poiché mancano alla fine della stagione ancora tutte le 19 partite del girone di ritorno, ai microfoni di Radio Marte Bruscolotti invita i tifosi partenopei a non dare per scontato che la squadra abbia già vinto il campionato.

Bruscolotti avverte Napoli che è troppo presto per festeggiare

Palo ‘e fierro ha dichiarato a Forza Napoli Sempre: “C’è gente che sta già scegliendo la data per fare festa? E festeggiare che? La gente ama fantasticare. Giusto che la piazza sogni, ma a Castel Volturno restano con i piedi per terra, consapevoli della realtà di tutti i giorni. L’importante è che le persone vengano sempre allo stadio con grande spirito, senza farsi prendere da facili entusiasmi”.

“Il distacco dalle inseguitrici appare ampio, è vero, ma il campionato è ancora lungo e non ci troviamo alla fine del percorso, ma solo ad un certo punto. Al Napoli dico: stiamo attenti, altrimenti rischiamo di rovinare tutto”.