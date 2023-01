Bruscolotti: “Napoli, numeri incredibili. Due azzurri non sono al top”

Giuseppe Bruscolotti ritiene che il Napoli ha realizzato numeri incredibili e pensa che due azzurri non sono al top della condizione

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, applaude il campionato degli azzurri in campionato. Ai microfoni di 1 Station Radio, lo storico difensore dichiara: “Si sorride da parecchio per il trend degli azzurri. Bisogna sempre essere ottimisti, a prescindere dai numeri incredibili del Napoli. La squadra sta facendo benissimo, ci sono tutti i presupposti per coronare il sogno scudetto. Le partite, tuttavia, sono ancora tante, è necessario focalizzarsi su ciascun impegno. Comunque non è una casualità che il club azzurro sia primo in Serie A, le statistiche dimostrano la sua superiorità, coronata dal gioco espresso in campo”.

Bruscolotti apprezza il campionato da tutti i calciatori del Napoli

Bruscolotti si sofferma poi sulle individualità: “E’ necessario credere nelle possibilità altrui, questo aspetto può risultare determinante. Alex Meret, per esempio, ha mostrato di avere grande carattere, non sarà stato agevole vivere quella situazione di incertezza sino alla fine. È stato bravo anche in questo, sta dimostrando tutto il suo potenziale. Ma anche Mario Rui sta giocando una grande stagione. Dall’anno scorso a quest’anno ha mostrato cose incredibili, è l’uomo assist della squadra”:

“Era spesso messo in discussione, come altri azzurri, ed invece sta giocando alla grande. Calciatori come Kvara invece hanno portato una ventata di gioventù e desiderio di vincere. Tutto l’organico del Napoli gioca in un certo modo. Tranne qualcuno come Ndombele e Lozano, i quali non sono al massimo della condizione, sono stati tutti straordinari a Salerno“. Ha terminato Bruscolotti.