Pavarese: “Stanno tentando di destabilizzare il Napoli: vi svelo tutto”

Gigi Pavarese dichiara che stanno tentando di destabilizzare il Napoli con tante voci di mercato, ultima quella legata a Cristiano Giuntoli

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, sta notando tante voci per destabilizzare il Napoli. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, il dirigente calcistico dichiara: “Sull’onda emotiva di quanto accaduto alla Juventus, si cerca a tutti i costi di cercare analogie anche con altri club, tra cui il Napoli. Mal che vada, il Napoli può rischiare un’ammenda, ma a livello di punti in classifica non credo si possa arrivare ad una penalizzazione. Adesso si cerca in tutti i modi di destabilizzare l’ambiente azzurro, di creare delle crepe nel gruppo di Luciano Spalletti. Tutti stanno provando a togliere serenità e tranquillità a questa squadra, che al momento sta dominando la Serie A come non si era mai visto”.

Per Pavarese Napoli-Roma sarà una gara a scacchi tra i due allenatori

Ha poi proseguito: “L’ultima voce sul possibile addio di Giuntoli, e poi il problema sui rinnovi, le voci di mercato: insomma, le hanno provate tutte per destabilizzare. Sono sicuro che lo stesso Giuntoli e De Laurentiis non ci cascheranno, faranno da scudo a Luciano Spalletti e ai suoi giocatori. Il primato del Napoli arriva solo dall’ottimo lavoro e dal percorso virtuoso intrapreso da anni. Le altre non sono minimamente all’altezza.

Infine ha concluso: “L’Inter in ripresa? Aspetterei il derby di Milano per capire davvero la reale rivale del Napoli, ma gli azzurri restano un livello superiore: basta vedere le risposte arrivate sul campo dopo i passi falsi di Milano e di Coppa Italia. La gara con la Roma? Sarà una gara scacchi tra due grandi allenatori, la potranno decidere nuovamente i singoli: Osimhen è scatenato, ma occhio a Dybala che sta salendo di colpi”.