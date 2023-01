Bagni: “Complimenti Giuntoli, grande colpo: come lo ha convinto?”

Salvatore Bagni fa i complimenti a Giuntoli per il grande colpo Bereszynski, infatti non si spiega come lo ha convinto

Salvatore Bagni ha apprezzato il lavoro di Cristiano Giuntoli in fase di mercato con l’acquisto di Bartosz Bereszynski. L’ex centrocampista del Napoli, ora apprezzato opinionista e consulente di mercato, ha espresso il suo parere nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda sulla emittente televisiva Tele A e ritiene che il calciomercato del Napoli è quasi chiuso: “Il mercato degli azzurri potrebbe essere già chiuso con l’acquisto di Bartosz Bereszyński come vice Giovanni Di Lorenzo. Potrebbe forse arrivare un sostituto di Stanislav Lobotka, ma per il momento c’è il centrocampista tedesco Diego Demme“.

“Quello di Bartosz Bereszyński è stato davvero un grande colpo da parte di Cristiano Giuntoli. il Direttore Sportivo del Napoli ha ingaggiato un calciatore che era titolare nella Sampdoria e ha giocato da protagonista l’ultimo Mondiale con la Polonia. Come ha fatto a convincerlo a fare l’alternativa a Di Lorenzo, uno che salta pochissime partite nel corso della stagione? Gli faccio i complimenti”, ha concluso Salvatore Bagni nel corso del suo intervento in televisione.