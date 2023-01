Bereszynski in grande forma: le immagini dell’allenamento

Bereszynsnki si sta allenando con i nuovi compagni del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. L’ex Sampdoria è in grande forma.

Il terzino destro è arrivato in prestito al Napoli dalla Sampdoria. Il giocatore è in ottima forma fisica, anche perché fino ad ora ha sempre giocato con la Sampdoria. Bereszynski è stato anche protagonista nella vittoria in trasferta della Sampdoria con il Sassuolo, ultima partita giocata in maglia blucerchiata.

Il polacco ora è a disposizione di Luciano Spalletti, mentre Zanoli si è presentato alla Sampdoria. Il giovane esterno del Napoli è in prestito secco ed a fine stagione farà ritorno in Campania. Intanto per Bereszynski si avviai il periodo di ambiente, con possibile esordio, anche dal primo minuto, nella sfida di Coppa Italia Napoli-Cremonese che si gioca il 17 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona.