Tifoso juventino, Oppini: “Juve, con otto vittorie consecutive non puoi stare a -7 dal Napoli”

Francesco Oppini tifoso della Juve commenta la sfida con il Napoli, match di Serie A della 18sima giornata.

Il giornalista e tifosissimo della Juve ai microfoni di Radio Bianconera fotografa il momento dei bianconeri reduci da 8 vittorie consecutive senza subire gol. “Nella squadra di Allegri ci sono giocatori imprescindibili come Kostic, Rabiot, Fagioli, ma ci metto anche Locatelli che sta facendo davvero bene. Tra i calciatori a cui non si può rinunciare c’è sicuramente Chiesa, ma anche Cuadrado se tornasse quello di qualche mese fa”. In difesa invece gli imprescindibili sono “Bremer e Danilo. Con questi due possono giocare anche Alex Sandro e Rugani, ma non dimentichiamoci di Bonucci, se torna in buone condizioni“.

Napoli-Juve: intervista Francesco Oppini

Il problema della Juve è sicuramente il gioco, quasi inesistente ma “in Italia o hai giocatori che lo sanno fare, che la Juve ha, o non puoi farlo. Ora hai delle frecce nell’arco che prima non avevi“. Ma Oppini mette pressione al Napoli in vista della sfida con la Juve e dice: “Un’altra sconfitta gli metterebbe molta pressione. Scudetto? Se non perdiamo con gli azzurri sicuramente se ne può parlare, anche perché la squadra di Allegri anche senza strafare è seconda. Credo che una squadra che abbia centrato 8 vittorie consecutive non possa stare a sette lunghezze di distanza dalla prima in classifica in Serie A“.

Oppini poi su Allegri dice: “Ha grande esperienza. Anche se le critiche ad inizio stagione erano giuste, è riuscito a parare tutti i colpi e praticamente è diventato lui la società. Questo vuol dire avere grandissimo carisma. E così il gruppo ti segue, e pensavo invece che la squadra non lo seguisse più“.