Zanoli: “Napoli che sogno la Champions League. Sampdoria prima scelta”

Alessandro Zanoli parla da giocatore della Sampdoria, il terzino è in prestito dal Napoli che ha preso Bereszynski.

Zanoli si presenta alla Sampdoria, le prime dichiarazioni del terzino in prestito dal Napoli che a fine stagione lo riporterà a Castel Volturno: “Ho sensazioni molto positive. Alla Sampdoria ho trovato un bellissimo ambiente, una società che vuole dimostrare tutto il suo valore. La classifica non rispecchia quanto di buono si fa alla Sampdoria, io sono qui per dare il massimo e per mettermi a disposizione del mister”.

Zanoli, presentazione alla Sampdoria

Il giocatore fa sapere che non si aspettava di “andare via da Napoli. Ho saputo della trattativa un paio di settimane fa dal mio agente. A quel punto la Sampdoria è stata la mai prima scelta“. Il giovane esterno di destra aggiunge: “Il mio percorso col Napoli è cominciato nel 2021 con Spalletti, venivo dalla Serie C ed il tecnico mi ha voluto tenere. Per me esordire con il Napoli, giocare con Fiorentina e Atalanta è stato bellissimo. Poi c’è stato l’esordio in Champions League con l’Ajax in quello stadio, è stato qualcosa di incredibile“.

Zanoli durante la presentazione alla Sampdoria dice: “È stato bello esordire in maglia blucerchiata proprio contro il Napoli. Ora testa alla Coppa Italia e poi alla gara con l’Empoli. Le mie caratteristiche? Ho velocità e forza fisica. Ma so perfettamente che devo migliorare in tante cose. Fortunatamente c’è un tecnico molto preparato come Stankovic che mi ha chiamato e convinto ad accettare la Sampdoria e sono sicuro che faremo molto bene. Posso giocare come terzo o come quinto, perché mi piace attaccare“.