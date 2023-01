Impresa Napoli Primavera a Vinovo: battuta la Juve ai rigori in Coppa

Impresa del Napoli Primavera a Vinovo: battuta la Juve ai calci di rigore agli ottavi di Coppa Italia

Exploit del Napoli Primavera che elimina la Juventus per 5-3 ai calci di rigore, nell’ottavo di finale di Primavera TIM CUP al centro sportivo di Vinovo.

Il Napoli Primavera si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia

La Juventus va in vantaggio dopo mezz’ora con Yildiz che gonfia la rete con un destro di precisione. Sul finire di primo tempo la Juve resta in dieci per l’espulsione di Rohi che ferma Gningue lanciato a rete. Gli azzurrini di Frustalupi nella ripresa spingono, approfittando anche della superiorità numerica, e dopo una serie di occasioni pareggiano ad un quarto d’ora dalla fine con un diagonale potente di Rossi, appena entrato: 1-1. Finisce così al 90′.

Ci vuole l’extra time per decidere la sfida. I supplementari non regalano emozioni. Si va ai rigori. Nel Napoli segnano tutti: Alatsuey, Marchisano, Spavone e Gioielli. Turi para il rigore decisivo a Domanico e scatena la festa per la truppa partenopea. Il Napoli elimina la Juventus e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia.

NAPOLI: Turi, Barba (dal 94′ Obaretin), Nosegbe, D’Avino; Gningue (dal 58′ Marchisano), Alatsuey, Mutanda (dal 58′ Gioielli), Giannini (dal 71′ Acampa); Boni (dal 46′ Spavone), Salhi (dal 68′ Rossi); Pesce. All. Frustalupi