Napoli arriva un altro rinforzo: Alaustey ‘Il Mago’ del Barcellona firma per la Primavera

Il Napoli acquista un rinforzo per la Primavera di Frustalupi: Jorge Alaustey è ufficialmente un nuovo giocatore della Primavera azzurra.

Il centrocampista classe 2003 ha militato anche nel Barcellona, squadra con cui ha giocato anche tre partite in Youth League. La società azzurra è riuscita a prendere il centrocampista dopo un lungo corteggiamento, visto che sul giovane calciatore c’erano anche altri top club europei interessati al suo talento. Tutto fatto ma ora Frustalupi attende di vederlo in campo e l’esordio di Alaustey col Napoli potrebbe avvenire già nel match del campionato Primavera col Bologna.

Alaustey: nuovo rinforzo per il Napoli Primavera

La SSCN di Aurelio De Laurentiis sta cercando di rinforzare la rosa di Frustalupi svuotata di molti campioncini. Nelle scorse settimane è stato preso anche Bony dal Milan, altro giocatore di cui si parla molto bene. L’ultimo acquisto per il Napoli Primavera è Jorge Alaustey che arriva a costo zero dal Barcellona. L’operazione è stata condotta dall’agente Alessandro Renzi, che lavora per l’agenzia del potente procuratore spagnolo Canales, un gruppo che ha portato a termini le operazioni Umtiti e Gonzalez con il Lecce.

La società sta provando a rinforzare la rosa del Napoli Primavera che in in Youth League ha incassato otto sconfitte in nove gare ufficiali. Insomma servono rinforzi importanti, che possono diventare investimenti per il futuro, sia per la prima squadra di Spalletti, ma anche per eventuali cessioni che possono generare plusvalenze. La società sta lavorando di più con i giovani negli ultimi anni, sfornando profili molto interessanti come Zanoli, Zerbin, Gaetano e Ambrosino. Ma non bisogna dimenticare anche Vergara e Saco.