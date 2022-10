Gazzetta – Raspadori e Simeone: la sinfonia del gol, la riserva non esiste

Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone si giocano un posto da titolare in Cremonese-Napoli, entrambi sono fondamentali.

Luciano Spalletti in conferenza stampa aveva annunciato l’assenza di Osimhen, poi certificata dalla lista ufficiale dei convocati del Napoli. L’assenza del nigeriano per oltre un mese è stata assimilata in maniera ottimale dal gruppo anche grazie all’esplosione di Simeone e Raspadori. Se nella scorsa stagione l’assenza di Osimhen sembrava un dramma, in quella attuale ci si può permettere di recuperarlo con calma, proprio grazie ai nuovi acquisti di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis.

Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna parla di grande sintonia nel gruppo, che è aumentata ancora di più dopo l’infortunio di Osimhen. C’è sana competizione ma nessuna invidia.

L’affidabilità di Simeone

“La media gol di Giovanni Simeone è davvero eccellente. E del resto lui ha subito sfruttato l’attimo fuggente contro il Liverpool: appena entrato al posto dell’infortunato

Osimhen ha fatto gol al primo pallone toccato. Grande carattere, finora l’argentino ha segnato sempre partendo dalla panchina e ha raggiunto l’apoteosi a San Siro, incornando il gol decisivo nella sfida con il Milan che ha lanciato in testa alla classifica la Banda Spalletti. Ma siccome Mastro Luciano vuol tenere tutti “dentro” il progetto di gioco, ecco che nella partita successiva all’eclatante esordio in Champions ha preferito schierare Raspadori titolare contro lo Spezia, la vittoria più sofferta finora per la formazione azzurra. E anche Jack ha dimostrato grande carattere,

piazzando la zampata vincente in coda a una partita non esaltante per lui, nel quale ha avuto il grande merito di non perdersi d’animo.

Curiosità: delle cinque partite intere – senza Osimhen – prese in considerazione questa è l’unica in cui il tecnico nel finale ha messo Simeone lasciando Raspadori. E per certi versi il sudamericano ha favorito nell’azione del gol l’intervento del compagno, che cerca sostegno in area” scrive Gazzetta.

Napoli: i numeri di Raspadori

Poi sul quotidiano si legge: “I numeri dicono comunque che RaspaOne insieme hanno segnato in quattro di queste cinque partite senza il nigeriano e ad Amsterdam la staffetta è diventata anche del gol nella stessa partita: prima doppietta del bolognese, poi il destro letale dell’argentino per la goleada. Da un punto di vista di minutaggio sinora ne ha più avuto l’italiano, ma guai a dire che

uno dei due sia riserva dell’altro. Spalletti rivendica questa rosa ampia di titolari che partita dopo partita può regalargli soddisfazioni. La scelta più spesso diventa tattica, perché Raspadori è un raffinato regista offensivo decisivo nella partita col Torino anche con i suoi movimenti, nell’unica gara in cui questa staffetta non è andata in rete.

Cholito invece assicura maggiore profondità e più peso in area. Oggi a Cremona chissà dei due potrà essere decisivo. Il (leggero) favorito a ricoprire il ruolo di titolare “della prima ora”, appare Raspadori che nelle due versioni d’azzurro-Nazionale compresa – ha segnato ben 6 reti in 25 giorni. Ma siccome torniamo in Lombardia può essere pure che a Simeone bastino pochi minuti nel finale per sbancare“.