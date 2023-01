Allegri obiettivo rimonta: “Napoli sfida importante”

Max Allegri allenatore della Juventus parla della rimonta sul Napoli dopo la vittoria con l’Udinese arrivata nella 16sima giornata di Serie A.

La Juve ha vinto la sua ottava partita consecutiva, ancora una volta senza subire gol. La sfida tra Juve e Udinese termina 1-0 con un gol di Danilo arrivato al minuto 86. L’allenatore bianconero esalta la prestazione della sua squadra, in particolare Di Maria e Paredes. “Quinta partita vinta 1-0? Penso che se non prendi gol allora mal che vada pareggi. Sono stati bravi i giocatori a tenere alta sempre l’attenzione“.

Poi Allegri parla anche della sfida col Napoli che si gioca il 23 gennaio 2023: “Sfida molto affascinante ed importante. Noi dobbiamo costruire il nostro percorso un passo alla volta. Oggi con l’Udinese è stata una vittoria importante, anche perché puntiamo a restare tra le prima quattro in classifica“.

Allegri non si sbilancia quando parla della rimonta sul Napoli: “Noi dobbiamo pensare esclusivamente a dare sempre il massimo. Il Napoli di Spalletti sta tenendo un ritmo infernale e quindi non sarà affatto sempre stargli dietro. Loro sono i favoriti per la vittoria finale, noi dobbiamo avere un profilo basso e continuare a lavorare. Anche perché le stagioni si decidono solo negli ultimi mesi e c’è ancora molto tempo e tante partite da giocare“.