Spalletti difende Kvaratskhelia: “Nessun allarme, vi spiego perché”

Luciano Spalletti difende Kvicha Kvaratskhelia in conferenza stampa prima di Sampdoria-Napoli: “Non c’è nessun allarme“.

L’allenatore ha parlato dal Training Center di Castel Volturno, prima dell’allenamento che anticiperà la partenza per Genova. Il Napoli affronta domenica la Sampdoria, in una sfida importante da vincere ad ogni costo. Lo ha sottolineato anche Spalletti in conferenza stampa, anche se ha ricordato come la vittoria con il Sassuolo abbia rianimato i giocatori di Stankovic. Il tecnico ha annunciato anche cambi di formazione e c’è chi ipotizza che proprio Kvaratskhelia possa andare in panchina per Sampdoria-Napoli.

Spalletti parla di Kvaratskhelia prima di Sampdoria-Napoli

L’allenatore toscano del Napoli ha detto che già prima della gara di Milano erano state messi in preventivo almeno tre o quattro cambi in vista del match con la Sampdoria. Un turnover scientifico visti tanti impegni che ci sono dopo la sosta per il Mondiale e per il Natale.

Tra queste rotazioni si prende in considerazione anche Kvaratskhelia, anche se Spalletti rassicura tutti sulla sua condizione: “Critiche? Se voi lo appuntate (dice rivolgendosi ai giornalisti presenti ndr), allora io difendo il primo difensore di Kvara. I giocatori di talento sono così, se non gli partono certi numeri… Ma secondo me non ha fatto male. Lui è stato uno di quelli che ha provato più volte ad entrare dentro l’area. Si è preso la responsabilità di calciare in porta, quando invece aveva anche un possibile scarico. Ma è tutto sotto controllo, perché in allenamento si vede che fa le stesse cose che faceva prima“.

In Sampdoria-Napoli al posto di Kvaratskhelia è pronto a giocare Elmas, anche se questa è una decisione che l’allenatore prenderà solo all’ultimo momento, vista la grande qualità tecnica del georgiano.