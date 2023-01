Ufficiale: Bereszynski nuovo giocatore del Napoli, il tweet di De Laurentiis

Bartos Bereszynski è un nuovo giocatore de Napoli: annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il terzino polacco di 30 anni arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, squadra che domani 8 gennaio 2023 affronterà il Napoli allo stadio Ferraris di Genova. Il Napoli ha invece lasciato partire Alessandro Zanoli verso la Sampdoria, ma il cartellino del giovane difensore resta sempre di proprietà del club azzurro che lo ha ceduto solo in prestito, senza alcun diritto di riscatto. Zanoli ha anche rinnovato il contratto prima di lasciare il club partenopeo.

Annuncio ufficiale di De Laurentiis: Bereszynski al Napoli

Il Napoli invece ha una opzione di riscatto per Bereszynski per la cifra di 1,8 milioni di euro. Stamattina il difensore ha svolto le visite mediche al Pineta Grande Hospita di Castel Volturno ed ha firmato il nuovo contratto che lo lega alla SSCN fino a giugno.

L’annuncio ufficiale di Bereszynski al Napoli viene dato da Aurelio De Laurentiis con il consuete tweet: “Benvenuto Bartosz!” ha scritto il numero uno del Napoli. Bereszynski potrebbe rientrare anche tra i convocati di Sampdoria-Napoli. Quindi in poche ore il giocatore polacco andrebbe a sfidare immediatamente la sua ex squadra, anche se il titolare del ruolo è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Con l’acquisto di Bereszynski Spalletti potrà avere un giocatore di esperienza sulla fascia destra, mentre la società spera di far aumentare i minuti giocati in Serie A a Zanoli.

L’esterno cresciuto nel vivaio azzurro ha grandi potenzialità ma deve trovare continuità e accumulare esperienza in Serie A, cosa che gli può permettere la Sampdoria di Stankovic che punta alla salvezza.