CORSERA – “Involuzione Kvaratskhelia, il fisico tiene. Il furto e le paure lo bloccano”

Kvicha Kvaratskhelia non è al massimo della forma. Corriere della Sera scrive che il furto incide ancora sulle sue paure.

Kvaratskhelia non ha brillato durante Inter-Napoli, così come non lo aveva fattura durante le amichevoli di dicembre. La preparazione atletica di Spalletti ha sicuramente inciso, ma secondo Corriere della Sera c’è anche qualche altra cosa. Il calciatore viene anche da un infortunio che lo ha bloccato proprio nel suo momento migliore, ma ci sono anche altri aspetti extra calcistici che possono incidere.

Napoli, Kvaratskhelia fuori forma

Oggi Gazzetta dello Sport scrive che addirittura Kvaratskhelia rischia il posto da titolare in Sampdoria-Napoli. Il georgiano con l’Inter non ha fatto una bella impressione. Al suo posto può giocare Elmas, che nel finale di partita a Milano ha fatto vedere delle buone cose.

Ma Corriere della Sera entra nello specifico dei problemi di Kvaratskhelia al Napoli e scrive: “Cosa succede al giovane talento partenopeo? Tre mesi di stop forzato tra infortunio e sosta

per il Mondiale, ma anche il furto dell’auto (ritrovata in poche ore) con i ladri che di notte entrano in casa sua per prendere le chiavi della vettura. Lui subisce il trauma, in silenzio“.

Il furto per Kvaratskhelia è stato un problema non da poco. Sul quotidiano si continua a leggere: “Decide di lasciare quell’appartamento in zona flegrea e trasferirsi a Posillipo. Parentesi

chiusa, certo. Ma poi il riacutizzarsi del dolore alla schiena già patito durante la sfida con il Liverpool: salta le tre partite prima del Mondiale e si rimette in sesto durante le vacanze natalizie. Si allena anche quando va a trovare la sua famiglia a Tbilisi. Sta bene fisicamente, ma ha bisogno di liberarsi probabilmente da qualche paura. In campo viene sistematicamente schermato dagli avversari, prende botte ma si rialza. Perché sarà pure non al top e con qualche pensiero in più ma ha la testa dura, Kvara. Vuole giocare e tornare ad essere determinante. Il Napoli ha bisogno di lui, come il pane“.