Spalletti discorso da leader: “Reagiremo” ecco cosa ha detto ai giocatori

Luciano Spalletti ha ricaricato la squadra dopo la sconfitta con l’Inter. “Reagiremo” ha detto il tecnico in vista di Sampdoria-Napoli.

Al Napoli serve una reazione immediata contro la Sampdoria. Spalletti pensa di lasciare fuori Kvaratskhelia, ma anche di cambiare modulo. Le reazioni si fanno con gesti concreti, ma anche motivando i propri calciatori. A volte restare fuori da una partita più essere anche meglio che giocarla. Anche perché pure Kvaratskhelia ha capito di non aver fatto il massimo, lo si è compreso dal gesto fatto con Spalletti al momento della sostituzione contro l’Inter.

Spalletti: il discorso al Napoli dopo la sconfitta con l’Inter

Ma il georgiano non può e non deve essere un capro espiatorio, visto che la tutti hanno giocato male a Milano contro l’Inter. Repubblica riporta alcune frasi del discorso fatto da Spalletti al Napoli dopo la sconfitta. “Si è trattato di un passo falso occasionale, reagiremo immediatamente” ha detto Spalletti parlando da vero leader del gruppo.

La reazione è assolutamente necessaria, perché Milan, Juve e Inter sono a distanza ma sembrano avere tutte le carte in regola per continuare e vincere. Il Napoli deve battere la Sampdoria per mantenere almeno inalterate queste distanze e ricacciare indietro tutte le critiche ed i dubbi stanno piovendo addosso al gruppo azzurro.