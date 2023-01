Inter-Napoli: il gesto di Kvaratskhelia è stato quello dei tifosi azzurri

Nella sfida contro l’Inter, il Napoli ha perso ma il tiro di Raspadori ha illuso i tifosi e soprattutto Kvaratskhelia già pronto ad esultare.

Nella sfida Inter-Napoli, la prestazione della squadra di Spalletti è stata insufficiente. Nel finale della partita, il tiro di Raspadori ha fatto sperare i tifosi azzurri, con Kvaratskhelia pronto ad esultare con il pugno chiuso e il braccio alzato verso il cielo. Tuttavia, quando si è reso conto che l’azione era sfumata, la delusione per la sconfitta è stata evidente sul suo viso.

Il gesto del georgiano rappresenta perfettamente l’umore dei tifosi del Napoli, che hanno sperato fino all’ultimo minuto di ottenere almeno un punto. Anche se l’Inter ha conquistato la vittoria, il Napoli avrebbe potuto pareggiare all’ultimo minuto. La sconfitta contro l’Inter è la prima per il Napoli in questa stagione, ma adesso la squadra deve guardare avanti e prepararsi per la prossima sfida contro la Sampdoria.