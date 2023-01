Di Canio critica il Napoli, poi la frecciata velenosa a Spalletti

Di Canio attacca il Napoli il ko con l’Inter a San Siro. Il commentatore di Sky non risparmia critiche alla capolista e a Spalletti.

Paolo Di Canio, commentatore di Sky, attacca duramente il Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter. Secondo Di Canio, l’Inter ha dominato la partita e il Napoli è stato in difficoltà sia a livello psicologico che individuale. Di Canio ha sottolinea che Spalletti dovrà lavorare molto per superare questa sconfitta e migliorare la preparazione della squadra.

“Sotto l’aspetto delle occasioni create non c’è stata partita, c’erano tre gol di differenza. Adesso sono curioso di capire cosa andrà a toccare Spalletti. Bisogna capire che tipo di preparazione ha fatto perché l’Inter è sembrata più pronta. Il Napoli l’ho visto in difficoltà, secondo me a livello psicologico questa sconfitta pesa e anche individualmente pesa. Ad esempio per Rrahmani, rientra e il Napoli perde: era lui a dover marcare Dzeko. Spalletti è intelligente, dovrà lavorare molto bene“.

Nonostante la sconfitta contro l’Inter, il Napoli e il suo allenatore, Luciano Spalletti, non meritano le aspre critiche espresse da Paolo Di Canio. La sconfitta può essere vista come un semplice intoppo in un percorso che, finora, è stato molto positivo. Spalletti, inoltre, è un allenatore molto esperto e capace, e sicuramente saprà come affrontare questa battuta d’arresto e fare in modo che la squadra torni al successo.

Anche se la prestazione del Napoli non è stata all’altezza delle sue potenzialità in questa partita, non si può negare che sia ancora la capolista del campionato e che abbia dimostrato di essere una delle squadre più forti in Italia. La sconfitta contro l’Inter non cambia questo fatto e il Napoli e Spalletti meritano rispetto e supporto anche in questo momento difficile.