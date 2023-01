Spalletti: “Napoli timido. Al di sotto delle nostre qualità offensive. Sul goal…

Luciano Spalletti ritiene che il Napoli è stato timido, al di sotto delle proprie qualità offensive. Rammarico sul goal subito.

In conferenza stampa post partita Luciano Spalletti palesa il suo rammarico per la sconfitta allo stadio “Meazza” contro l’Inter. L’allenatore azzurro risponde alle domande dei giornalisti in sala stampa.

Cosa ne pensa del saluto del pubblico nerazzurro: “Se è così, probabilmente è perché hanno visto l’impegno. Mi sono impegnato al massimo quando sono stato all’Inter, società e piazza a cui ho voluto bene nei due anni in cui ho vissuto qui. Così come ora a Napoli. Hanno capito quella che è stata la totale predisposizione. Non si è vinto niente ma ho ottenuto due qualificazioni in Champions League. A volte una qualificazione in Champions League vale più di una Coppa Italia: da questo punto di vista le società hanno le idee chiare. E’ il riconoscimento di qualcosa di importante“.

Il rammarico di Spalletti per il goal subito

Il Napoli sta facendo una stagione straordinaria ma oggi non è stato il solito. Perché? “Siamo stati al di sotto delle nostre qualità offensive. Possiamo fare di più sia come reparto offensivo sia nel discorso delle giocate più importanti. Non siamo riusciti ad entrare in area, la partita l’abbiamo fatta anche bene per tratti”.

E’ rammaricato del goal subito: “Abbiamo preso goal su una caratteristica dell’Inter. Sulla movenza del quinto siamo arrivati tardi, il terzino riesce sempre a mettere una palla buona contro attaccanti tutti e tre bravi“.

L’umore nello spogliatoio? “Non è dei migliori quando si perde. Bisogna fare qualcosa di più ma siamo sempre fiduciosi dei calciatori che abbiamo a disposizione. A noi piacciono così. Peccato per il fatto che siamo stati timidi”.

Finalmente non si sono sentiti cori di discriminazione territoriale: “Da dentro non si sentono tante cose. Se così è stato, allora spettacolo bellissimo. Le offese tra tifoserie vanno oramai sorpassate”.