Inter-Napoli – Kvaratskhelia non brilla: il bel gesto con Spalletti alla sostituzione

Kvicha Kvaratkshelia non ha disputato una buona partita durante Inter-Napoli, il georgiano è stato sostituito da Luciano Spalletti.

Al minuto 75′ di Inter-Napoli termina la partita di Kvaratskhelia. Spalletti decide di togliere il georgiano che di solito è un punto fermo della squadra per tutta la partita. Ma dopo uno stop sbagliato il tecnico del Napoli ah deciso di toglierlo dal terreno di gioco. Kvaratskhelia non è ancora al massimo della forma, lo si è visto durante il ritiro di dicembre, ma anche contro l’Inter non ha brillato. Qualche buono spunto, non come i suoi soliti standard.

Kvaratskhelia però ha accettato serenamente la sostituzione ed ha voluto dare la mano a Spalletti, che non sembrava soddisfatto della sua prestazione. Il tecnico ha accettato con piacere la stretta di mano del calciatore, bene sapendo che Kvaratskhelia sarà decisivo per il campionato del Napoli.

Il tabellino di Inter-Napoli

MARCATORI: 56′ Dzeko (I)

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi , Bastoni; Darmian (76′ Dumfries ), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83′ Gagliardini), Dimarco (64′ Gosens); Dzeko (76′ Correa), Lukaku (64′ Lautaro).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (76′ Ndombele), Lobotka (85′ Simeone), Zielinski (65′ Raspadori); Politano (65′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (76′ Elmas). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim Minjae (N)

Espulsi: –