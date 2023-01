Spalletti: “Napoli, troppo lenti. Ora rialziamoci”

Luciano Spalletti parla ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Napoli, partita vinta dai nerazzurri con gol di Dzeko.

Il Napoli trova la prima sconfitta nel campionato 2022/23 a Milano contro l’Inter. Ora i nerazzurri hanno otto punti di svantaggio dalla capolista, mentre il Milan recupera tre punti grazie alla vittoria sulla Salernitana e si piazza a meno cinque dagli uomini di Spalletti. Vince anche la Juve con episodi da moviola clamorosi, ora i bianconero hanno 7 punti di svantaggio.

Inter-Napoli: Spalletti intervista a Dazn

Il tecnico del Napoli al termine del match ha detto: “La squadra di Inzaghi è molto forte. Come sempre hanno messo Calahanoglu in marcatura su Lobotka. Ma noi non siamo riusciti a far girare la palla come volevamo. Possiamo fare molto più di così. Alcuni giocatori hanno giocato sotto il loro livello. Chi? Voi, sotto tono nella telecronaca, andavate sostituiti. Abbiamo avuto meno qualità del solito“.

Spalletti dopo Inter-Napoli si è soffermato anche sulla marcatura asfissiante su Osimhen che è stato “ben marcato da Acerbi. Ma dovevamo fare le cose più velocemente, in molti casi siamo stati lenti. Il livello è stato più basso rispetto alle nostre possibilità. Dobbiamo ritrovare la forma migliorare e le nostre qualità migliori. A quel punto andremo a giocarci le partite e vediamo cosa ne esce fuori. In questo momento, però, bisogna solo allenarsi ancora meglio del solito“.