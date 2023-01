Varriale boccia Kvaratskhelia e Anguissa: “Meglio i sostituti”

Enrico Varriale commenta la sconfitta del Napoli contro l’Inter, match in cui non hanno brillato Kvaratskhelia e Anguissa.

Inter-Napoli termina 1-0 con la rete decisiva di Dzeko. Durante il match non si è visto un grande Kvaratskhelia che è stato anche sostituito. Al termine della gara arriva il commento di Enrico Varriale che dice: “Prima sconfitta del Napoli battuta dall’Inter con tanto agonismo. La decide Dzeko. Poco brillanti Anguissa e lo stesso Kvara. Meglio i subentrati come Dombele e Raspadori che sfiora il pari. Molti volevano questo risultato ma la capolista è ampiamente padrona del suo destino“.

Spalletti ai microfoni di Dazn ha sottolineato che c’erano alcuni giocatori non al top della forma. Il Napoli proprio in mezzo al campo ha soffermo molto. Di solito gli uomini di Spalletti riescono ad essere compatti e molto corti in entrambe le fasi di gioco. Invece la condizione poco brillante di Anguissa, Lobotka e Zielinski non ha permesso un buon filtro in fase di non possesso, ma nemmeno in fase di costruzione. Troppo spesso il Napoli non è riuscito a recuperare palla e quindi è stato più facile per l’Inter soffrire poco o nulla. Lo dimostrano anche le pochissime palle giocabili arrivate ad Osimhen.