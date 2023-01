A Dazn fanno già il funerale al Napoli, Marcolin: “Qualcosa è cambiato”

Il Napoli perde contro l’Inter ed arrivano commenti molto negativi da parte di Dario Marcolin ai microfoni di Dazn.

Al termine del match Inter-Napoli è arrivato il commento di di Dario Marcolin. L’ex giocatore a Dazn ha detto: “La vittoria dell’Inter contro il Napoli apre uno scenario del tutto diverso, per tutte le altre squadre che stanno lottando per lo scudetto. Praticamente i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno giocato una partita perfetta. Il Napoli non è riuscito mai a trovare le contromisure giuste, dopo 51 giorni qualcosa sta cambiando“.

Insomma è bastata una sconfitta, la prima del Napoli nella stagione 2022/23 per cominciare già a pensare che tutto sia cambiato. Nonostante il Napoli abbia perso con l’Inter, va ricordato che gli azzurri hanno ancora 5 punti di vantaggio sul Milan, sette sulla Juventus (che vince e Cremona con episodi da moviola clamorosi ndr), ma anche 8 sull’Inter. Ovviamente gli azzurri di Spalletti dovranno essere bravi a rialzarsi subito, per evitare ulteriori contraccolpi psicologici.

Spalletti a Dazn ha fatto sapere che il Napoli non è ancora al top della forma, l’8 gennaio si scende di nuovo in campo, questa volta contro la Sampdoria che è riuscita a trovare la vittoria contro il Sassuolo fuori casa.