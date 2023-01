Palmeri: “Salernitana-Milan. Tomori andava espulso, fallo da rigore su Piatek” – FOTO

Salernitana-Milan sedicesima giornata di Serie A 2022/23 termina 1-2, contestato un fallo da rigore di Tomori su Piatek.

Il difensore rossonero sembra essere immune da qualsiasi provvedimento. Basti pensare che nell’ultima giornata disputata nel 2022 c’è stata una polemica infinita per un fallo netto di Tomori su Ikonè. Fallo non fischiato dall’arbitro di Seregno (provincia di Monza e Brianza) Simone Sozza. Ovvero lo stesso Sozza che arbitrerà Inter-Napoli questa sera alle 20.45 allo stadio San Siro.

Alla ripresa della Serie A c’è stato un altro episodio da moviola durante Salernitana-Milan, che sta facendo molto discutere.

Tomori rigore su Piatek: moviola Salernitana-Milan

“Ma come fa il Var a non dare rigore contro il Milan, per la Salernitana? È rigore per fallo di Tomori, diretto dietro con gamba sinistra su gamba destra di Piatek. Ed è pure rosso per Tomori per fallo da ultimo uomo, checché ne dicano gli insulti nei commenti” a scriverlo è il giornalista Tancredi Palmeri.

La posizione del giornalista è netta. Secondo Palmeri in Salernitana-Milan c’è un fallo di Tomori su Piatek che doveva essere punito con calcio di rigore ed espulsione. L’arbitro Fourneau ha deciso di non fischiare nulla e quindi non è stato concesso il rigore alla Salernitana. Fourneau decide invece di espellere Bradaric per fallo su Tomori, solo l’intervento del Var ha impedito che la sanzione venisse cambiata con un cartellino giallo. La prestazione del direttore di gara viene considerata da molti come mediocre per i tanti errori commessi durante la gara. Insomma sembra che la Serie A sia ripartita molto male in termini di arbitraggi, esattamente così come si era conclusa. Questi tre punti danno al Milan la possibilità di ritornare in campo con una vittoria che dà spirito e morale ai rossoneri.