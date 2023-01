Inter-Napoli, Alvino rassicura: “Meret gioca, la febbre non lo ferma”

Carlo Alvino conferma che Alex Meret giocherà dal primo minuto Inter-Napoli, il giornalista: “Qualche linea di febbre non lo fermerà“.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della febbre per Meret, con Sirigu in pre allarme. Ma la notizia è stata smentita ufficialmente dal Napoli. Il num

Carlo Alvino conferma che Alex Meret giocherà dal primo minuto Inter-Napoli, il giornalista: “Qualche linea di febbre non lo fermerà”.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della febbre per Meret, con Sirigu in pre allarme. Ma la notizia è stata smentita ufficialmente dal Napoli. Il numero uno della squadra partenopea sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Sicuramente una buona notizia per luciano Spalletti che deve fare i conti con un Sirigu che non è proprio in ottime condizioni fisiche.

Inter-Napoli: Meret titolare, le probabili formazioni

Le ultime notizie sulle condizioni del portiere del Napoli vengono date da Carlo Alvino, che rassicura tutti i i tifosi del Napoli. Secondo quanto scrive il giornalista Meret gioca titolare Inter-Napoli, nonostante abbia avuto qualche linea di febbre. “Inter-Napoli ma figuriamoci se qualche linea di febbre può impedire ad un giovane atleta di scendere in campo… forza Meret e Forza Napoli Sempre”. Nel Napoli viene dato titolare anche Juan Jesus al posto di Rrahmani, così come Anguissa e non Ndombele dal primo minuto.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

ro uno della squadra partenopea sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Sicuramente una buona notizia per luciano Spalletti che deve fare i conti