Napoli piange Alessio Buonocore, vittima di cyberbullismo e di una crudele malattia

Alessio Buonocore, il giovane tifoso del Napoli vittima di cyberbullismo sconfitto dalla malattia.

Napoli saluta Alessio Buonocore, il giovane tifoso vittima di cyberbullismo sconfitto da una malattia. La triste notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità partenopea, che ricorda il coraggio e la forza dimostrati da Alessio nel combattere la sua malattia.

Alessio era stato ospite del Napoli in occasione di Napoli-Sassuolo del 2018, quando era stato scelto come uno dei bambini che avrebbero accompagnato la squadra in campo. Purtroppo, il suo momento di gloria è stato seguito da episodi di cyberbullismo.

Alessandro, grande tifoso del Napoli, scese in campo per accompagnare i giocatori in occasione di un match contro il Sassuolo. Dopo la sua apparizione in tv, venne brutalmente attaccato dagli haters che ne criticavano l’aspetto fisico.

Gli “odiatori” e gli invidiosi non dettero tregua al ragazzo bersagliato perché nella divisa del Napoli ci stava stretto.

Gli dissero che aveva “mangiato Insigne e il pallone” (fu lui stesso a parlarne nella trasmissione sulla Tv di Stato). Lo attaccavano perché “volevano stare in campo al mio posto”. Ma quelle frecciate non ne hanno mai scalfato l’orgoglio né la passione per gli azzurri: “Quella non potrà togliermela nessuno”, disse con orgoglio. Il Napoli ha voluto affrontare i cyberbulli dimostrando la sua vicinanza invitando Alessio a Castel Volturno.

Nonostante questo sostegno, la malattia che lo affliggeva da tempo ha avuto la meglio e Alessio ci ha lasciati. I suoi funerali si sono svolti oggi nella chiesa di Sant’Erasmo a Napoli. Tutta la città si stringe alla famiglia nel cordoglio per questa triste perdita.