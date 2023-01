Vittoria Inter, l’Italia esulta: “Il Napoli sta crollando”

L’Inter batte il Napoli 1-0, rete decisiva di Edin Dzeko ora i nerazzurri di Inzaghi hanno otto punti di svantaggio dalla capolista di Serie A.

Il Napoli gioca una brutta partita con l’Inter. Nel primo tempo ha il possesso palla ma non riesce a sviluppare il suo gioco in maniera fluida. Inzaghi ingabbia Spalletti e gli blocca Kvaratskhelia per tutta la partita, tanto che il tecnico azzurro deve puntare su Elmas dal minuto 75 in poi. Il georgiano non è ancora al massimo della forma e si vede sul terreno di gioco.

La sconfitta del Napoli fa esultare praticamente tutta Italia, visto che gli azzurri sono primi in classifica. Grazie alla vittoria dei nerazzurri ora le inseguitici vedono la vetta più vicina, anche se c’è ancora un buon margine di sicurezza.

In tanti aspettavano il crollo del Napoli che con l’Inter trovare la prima sconfitta della stagione 2022/23. Gli azzurri di Spalletti sono sempre primi ma ora hanno 5 punti di vantaggio sul Milan, sette sulla Juventus e 8 dall’Inter. Insomma il divario si assottiglia ma chi insegue deve ancora fare tanto per raggiungere il Napoli. Eppure in Italia oramai sono convinti che la squadra di Spalletti come sempre a gennaio si avvia alla discesa. Era accaduto anche nella scorsa stagione.

Perdere a Milano può starci, ma ora i tifosi di Juventus, Inter e Milan sono convinti che il Napoli andrà in caduta libera e continuerà a perdere punti e quindi che la corsa scudetto si riapre.