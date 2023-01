Inzaghi ingabbia Spalletti: Onana super parata, il Napoli parte male

L’Inter batte il Napoli e porta a casa tre punti preziosi per la corsa scudetto, gol di Dzeko decisivo per la vittoria della squadra di Inzaghi.

La prima partita del 2023 sorride all’Inter che riesce a battere per la prima volta il Napoli nel campionato 2022/23. Spalletti si presenza con Rrahmani titolare, insieme con Olivera ma non rinuncia a Kvaratskhelia in attacco e Lobotka e centrocampo, nonostante i due non siano in grandissima forma. Simone Inzaghi punta su Darmian e lascia fuori Dumfries mentre Mkhitaryan parte titolare a centrocampo.

Inter-Napoli: tabellino e cronaca del match

Nel primo tempo la partita la comanda il Napoli, ma è l’Inter ad avere occasioni davvero clamorose. Dopo poco minuti dall’avvio è proprio Dimarco a divorarsi la rete del vantaggio. Poi al 25′ Darmian sfrutta un buco di Kim ed un assist di Dzeko per calciare in porta, l’invito è allettante ma l’esterno ex Manchester United calcia alto sulla traversa. Il Napoli giostra a centrocampo ma costruisce poco.

La squadra di Spalletti riesce a trovare uno spiraglio al 30′ con Olivera che libera benissimo Zielinski al tiro dal limite dell’area, ma il polacco calcia malissimo e manda fuori con pochissima potenza. In chiusura di primo tempo ci prova anche Anguissa ma non trova nemmeno lo specchio della porta difesa da Onana. Sul finire del primo tempo arriva anche una clamorosa parata di Meret su Dimarco a salvare il pareggio.

Nella ripresa gli uomini di Spalletti sembrano svegliarsi con una occasione al 50′ per Osimhen ben liberato da Olivera, dopo i dribbling di Kvaratskhelia. Ma è bravo Calhanoglu a bloccare l’attaccante nigeriano, servito poco e male per tutta la partita. Solo cinque minuti dopo arriva il gol di Dzeko che nasce da una grande apertura di Mkhitaryan con cross al bacio di Dimarco e colpo di testa di Dzeko, completamente perso da Rrahmani.

Spalletti le prova tutte per vincere e finisce con Simeone, Lozano, Osimhen e Raspadori in campo, con Ndombele ed Elmas a centrocampo e la sostituzione anche di Kvaratskhelia. Il Napoli al minuto 89 ha la clamorosa occasione con Raspadori, ma il tiro dell’ex Sassuolo è forte ma centrale e Onana riesce a parare. Termina 1-0 la sfida Inter-Napoli, con i nerazzurri che ora hanno 8 punti di svantaggio dalla vetta.

Il tabellino e le pagelle di Inter-Napoli

MARCATORI: 56′ Dzeko (I)

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Skriniar 7, Acerbi 7, Bastoni 6,5; Darmian 6,5 (76′ Dumfries 6), Barella 7,5, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 6,5 (83′ Gagliardini sv), Dimarco 6,5 (64′ Gosens 6); Dzeko 7,5 (76′ Correa 6), Lukaku 6,5 (64′ Lautaro 6,5).

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Kim 6, Olivera 6; Anguissa 5 (76′ Ndombele 6), Lobotka 5,5 (85′ Simeone sv), Zielinski 5 (65′ Raspadori 6); Politano 5,5 (65′ Lozano 5,5), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 5 (76′ Elmas 6). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim Minjae (N)

Espulsi: –