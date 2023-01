Pistocchi: Inter-Napoli, subito quattro errori di Sozz

Maurizio Pistocchi commenta il primo tempo di Inter-Napoli, sfida che viene arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno.

Il primo tempo di Inter-Napoli è stato segnato da un paio di gol divorati dall’Inter, ma anche da alcuni errori arbitrali importanti. Errori che vengono riassunti dal giornalista Maurizio Pistocchi che dice: “Primo tempo Inter-Napoli In sintesi: 2 palle-gol fallite da Darmian (enorme) e Lukaku, 4 errori di Sozza 1.pestone di Skriniar a Kvara 2.fallo da tergo di Skriniar su Kvara da giallo 3.fallo di Bastoni su Politano; 4.fallo da tergo di Barella su Kvara. Gara apertissima”.

La designazione dell’arbitro Sozza per Inter-Napoli è stata molto contestata. L’arbitro infatti è della sezione di Seregno in provincia di Monza e Brianza. A molti è sembrato inopportuno che fosse designato un arbitro quasi milanese per una sfida in cui gioca una squadra di Milano.