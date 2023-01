Inter-Napoli: Dazn alza il prezzo, ma si blocca come sempre

Inter-Napoli tanti utenti hanno segnalato disservizi da parte di Dazn, in molti hanno denunciato il blocco della visione della partita.

Sui social sono tanti gli abbonati di Dazn che hanno segnalato disservizi per Inter-Napoli. Tra i tanti anche il giornalista Riccardo Cucchi che ha postato la foto del messaggio inviato da Dazn per scusarsi per il blocco della partita.

Ma il problema è stato generale in tutta Italia. Molti tifosi non hanno potuto vedere Inter-Napoli su Dazn, nonostante di recente l’emittente abbia anche deciso di alzare i prezzi per l’abbonamento. Insomma sembra che nonostante si chiedano più soldi agli utenti, i disservizi di Dazn restano sempre uguali. Infatti è da tempo oramai che ad ogni giornata di Serie A c’è un problema con la visione delle partite trasmesse da Dazn.

Dazn: i nuovi prezzi

I nuovi utenti di Dazn dovranno pagare 10 euro in più per gli abbonamenti Standard e Plus. L’abbonamento Standard, che include l’accesso a tutti i contenuti di Dazn con la possibilità di registrare su sei dispositivi e guardare contemporaneamente su due dispositivi, passerà da 29,99 a 39,99 euro al mese. L’abbonamento Plus, che include la possibilità di registrare su sette dispositivi e guardare contemporaneamente su due dispositivi connessi a due reti internet diverse, passerà da 44,99 a 54,99 euro al mese. È possibile risparmiare scegliendo un abbonamento annuale anziché mensile, che può essere suddiviso in rate mensili.