Meret: altro che febbre, parata clamorosa

Alex Meret compie una parata spettacolare durante Inter-Napoli, il portiere azzurro ferma Dimarco che calcia in porta.

Termina 0-0 il primo tempo di Inter-Napoli, anche grazie ad un super Alex Meret che compie una parata spettacolare su Dimarco tutto solo davanti alla porta. Il portiere del Napoli salva un gol già fatto, perché l’attaccante dell’Inter era in area di rigore solo davanti alla porta. Meret si è lanciato in maniera preventiva ed è riuscito ad intuire la zona in cui avrebbe calciato Dimarco, bloccando il pallone.

Una parata davvero decisiva perché Dimarco non sembrava in fuorigioco. Nel primo tempo la partita la comanda il Napoli, ma è l’Inter ad avere occasioni davvero clamorose. Dopo poco minuti dall’avvio è proprio Dimarco a divorarsi la rete del vantaggio. Poi al 25′ Darmian sfrutta un buco di Kim ed un assist di Dzeko per calciare in porta, l’invito è allettante ma l’esterno ex Manchester United calcia alto sulla traversa. Il Napoli giostra a centrocampo ma costruisce poco.

La squadra di Spalletti riesce a trovare uno spiraglio al 30′ con Olivera che libera benissimo Zielinski al tiro dal limite dell’area, ma il polacco calcia malissimo e manda fuori con pochissima potenza. In chiusura di primo tempo ci prova anche Anguissa ma non trova nemmeno lo specchio della porta difesa da Onana.