Gol annullato alla Cremonese contro la Juve, Ziliani: “Tra venti anni Ayroldi ammetterà l’errore”

Durante Cremonese-Juve c’è stato un gol annullato dall’arbitro Ayroldy per presunto fallo di Dessers su Danilo. Arriva il commento di Ziliani.

La moviola di Cremonese-Juventus mette in evidenza almeno un paio di errori da parte dell’arbitro Ayroldi. Il primo è il gol annullato per fallo di Dessers su Danilo. Il difensore bianconero viene leggermente toccato dall’attaccante della Cremonese, un contatto impercettibile, anche perché Danilo sbaglia completamente il tempo dell’intervento. Per l’arbitro è fallo e fischia immediatamente, ma non si capisce per quale motivo fermi il gioco.

Ma c’è anche un alto caso da moviola ed è il fuorigioco fischiato alla Cremonese con intervento del Var Mazzoleni. Anche in questo caso la chiamare appare completamente sbagliata. Degli errori di Ayroldi durante Cremonese-Juventus, ha parlato anche Paolo Zialiani che sui social richiama le parole dell’ex arbitro De Santis, il quale venti anni dopo ha ammesso un suo errore a favore della Juventus. “E però tranquilli: tra 20 anni anche Ayroldi dichiarerà alla stampa che il gol di Dessers in #cremonesevsjuventus non era da annullare. Come De Santis, come Calvarese, come Orsato che addirittura disse: “Ero troppo vicino all’azione per vedere bene”. Indovinate a favore di chi“.