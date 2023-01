Inzaghi: “Rischiato quasi zero con il Napoli. Acerbi attento su Osimhen: siamo l’Inter ci crediamo”

Simone Inzaghi ritiene che l’Inter ha rischiato quasi zero con il Napoli. In più ha detto che Acerbi è stato attento su Osimhen ma tutti vanno lodati

Un Simone Inzaghi determinato sopraggiunge in sala stampa dopo il successo contro il Napoli. Contento per il risultato ma infastidito da qualche voce di troppo sulle voci degli ultimi tempi (per alcuni non sarebbe all’altezza dell’Inter), il tecnico ex Lazio analizza la vittoria contro il Napoli nel big match della sedicesima giornata di Serie A.

Ora sarà un bel rebus decidere tra i tre forti attaccanti che ha a disposizione? “Non tre ma quattro con Correa che sta bene. Ognuno può togliersi grandi soddisfazioni, l’augurio è di avere ragazzi intelligenti e pronti in ogni partita. Non dimentichiamo che abbiamo giocato con un Lukaku in meno per metà stagione. Il mio auspicio è di averli tutti e quattro a disposizione per il prosieguo del campionato”.

Inzaghi applaude la prestazione di tutti

Quanto è contento della vittoria? “Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo l’Inter. Abbiamo vinto 9 delle ultime 10 partite. Si è parlato tanto di Inter e di Inzaghi in questi giorni (tono infastidito ndr). In campo i ragazzi si sono aiutati. Abbiamo rischiato quasi zero, tutti concentratissimi“.

Sulla grande prestazione di Acerbi il trainer conclude: “Assolutamente mi porto la felicità della vittoria, della nostra società. Come sono entrati i calciatori mi ha colpito. Acerbi? Parlare di singoli stasera è troppo riduttivo, Acerbi è un calciatore forte, società brava a seguire la mia dritta nel prenderlo. Lui come tutti, anche Skriniar e Bastoni hanno disputato una grande partita“.