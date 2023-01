Scotto: “La sosta colpisce il Napoli, persa l’imbattibilità”

Giovanni Scotto de Il Roma commenta Inter-Napoli: arriva la prima sconfitta nella stagione 2022/23 per gli uomini di Spalletti.

Il giornalista commenta così al termine di Inter-Napoli: “La tanto temuta sosta colpisce anche il Napoli. Anche le altre imbattute Psg e Benfica hanno perso. La sconfitta è meritata ma dispiace per una prestazione poco incisiva in avanti e con tanti errori dietro. Anguissa e Rrahmani forse non erano pronti ma la vetta è ancora salda“.

Anche Spalletti ha detto che il Napoli non è nella migliore forma fisica. La sconfitta con l’Inter permette ai nerazzurri di accorciare le distanze sul Napoli. Fortunatamente gli azzurri mantengono ancora un buon vantaggio sul Milan: con 5 punti di distacco. Mentre sette sono i punti di vantaggio sulla Juventus e otto sull’Inter.

Il Napoli in campo domenica 8 gennaio contro la Sampdoria. Sarà un momento chiave per la stagione degli uomini di Spalletti che dovranno subito invertire la rotta e trovare la vittoria contro i blucerchiati.