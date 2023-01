Napoli, il ‘vero’ countdown comincia ora: comincia un gennaio infuocato

Il calendario del Napoli per gennaio 2023 è ricco di impegni, sei partite tra Serie A e Coppa Italia, con sfide a Inter, Juve e Roma.

I fuochi d’artificio il Napoli li sparerà durante tutto l’arco di questo mese, in cui ci sono tante insidie da superare. Sarà una sorta di battesimo del fuoco per la squadra di Spalletti, che da prima in classifica dovrà affrontare la ripresa del campionato. Un mese e mezzo senza giocare partite ufficiali, un fattore che può destabilizzare qualsiasi squadra. Ma ovviamente gran parte dell’attenzione e della pressione sarà focalizzata sul Napoli.

Gli azzurri sono primi con otto punti di vantaggio sulla seconda, ma hanno gli occhi di tutta Italia addosso e mediaticamente c’è grande attenzione sulla squadra di Spalletti. Al primo passo falso tutti sono pronti a confermare la storia raccontata in questi giorni, cioè che la sosta avrebbe indebolito il Napoli perché ha spezzato la serie positiva.

Napoli: il calendario delle partite di gennaio

Per non rendere la cosa troppo facile alla ripresa del campionato, la formazione partenopea avrà anche un impegno tutt’altro che semplice: quello con l’Inter del 4 gennaio 2023. I nerazzurri hanno dei giocatori da recuperare come Brozovic, Lautaro Martinez e De Vrij, ma restano comunque una grandissima squadra.

Ma non è questa l’unica partita di ‘cartello’ per la formazione azzurra che il 13 gennaio 2023 gioca con la Juve, allo stadio Maradona. Mentre la terza partita con una squadra in lotta per un posto Champions League ci sarà il 29 gennaio contro la Roma, sempre al Maradona. Servirà dunque una concentrazione massima sin da subito, oltre che forza fisica e l’apporto di tutti i giocatori per superare indenni questo ostacolo.

Spalletti durante la sosta ha provato diverse soluzioni alternative, sperimentando il più possibile Raspadori che può essere la scheggia impazzita degli azzurri. Qualche novità è stata provata anche nella partita blindata con la Juve Stabia, in cui è segnalato un Kvaratskhelia in netta ripresa. Notizia fondamentale per il tecnico toscano, visto che il georgiano è uno dei massimi punti di forza della sua squadra.

Ecco il calendario delle partite del Napoli di gennaio 2023: