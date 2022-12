Kvaratskhelia dribbla e segna, cosa è accaduto in Napoli-Juve Stabia

Kvicha Kvaratskhelia ha lanciato segnali più che positivi durante Napoli-Juve Stabia, il georgiano ha segnato anche una rete nel 6-1 finale.

Il georgiano è uno di quelli che ha dato segnali più che confortanti durante la sfida amichevole giocata dopo l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Nella sfida tra Napoli e Juve Stabia c’è stata anche una doppietta di Raspadori, che ha confermato il suo momento di forma importante e potrebbe essere la vera novità della sfida Inter-Napoli in programma il 4 gennaio 2023. La prova generale ha dato sicuramente dati incoraggianti al tecnico azzurro, anche perché la sfida si è giocata su due tempi di 50 minuti, in modo da dare a tutti la possibilità di avere il giusto minutaggio.

Napoli-Juve Stabia: gol di Kvaratskhelia

“Le scintille sono arrivate da Khivcha Kvaratskhelia. ha realizzato anche un gol nel 6-1 con cui il Napoli si è aggiudicato la partitella. I segnali sono incoraggianti: l’intesa con Osimhen è automatica e rappresenta un biglietto da visita interessante per mettere in difficoltà l’Inter. Spalletti è soddisfatto e ne ha approfittato pure per testare la condizione di chi come Amir Rrahmani ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Che sia un segnale per l’Inter? L’intenzione è schierare il centrale kossovaro, ma molto dipenderà dalle sue condizioni” scrive Repubblica.

La buona prestazione di Kvaratskhelia durante Napoli-Juve Stabia, non è l’unico segnale importante arrivato a Spalletti. Durante il match si è vista anche una buona condizione di Lobotka. Ottimo il rientro in campo di Rrahmani che però resta in dubbio per la sfida contro l’Inter. Molto probabile che tocchi ad Ostigard o Juan Jesus giocare al fianco di Kim che pure è rientrato in campo dopo l’impegno al Mondiale in Qatar, così come Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Anche da questi giocatori sono arrivate delle buone sensazioni in vista di Inter-Napoli.