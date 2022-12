Tuttosport: “Pelé meglio di Diego”, nemmeno la morte ferma il paragone

Tuttosport titola in prima pagina oggi “Pelé meglio di Diego” riferito a Maradona. La morte del brasiliano non scoraggia il paragone.

Chi è più forte Maradona o Pelé? Sicuramente è un dubbio che nessuno risolverà mai del tutto. Ci sarà sempre chi dirà il migliore è l’argentino, così come chi resterà convinto che il più forte era senza alcun dubbio il brasiliano. Punti di vista, ma anche passione e affetti diversi. Insomma il paragonare mostri sacri del calcio è stato un diletto a cui nessuno si è mai sottratto. Ma continuare a pensare a questi paragoni anche a pochi giorni dalla morte di Pelé sembra veramente una forzatura senza alcun senso.

Invece Tuttosport sulla prima pagina ripropone il paragone tra Maradona e Pelé. Lo fa attraverso il racconto dell’ex calciatore Pierluigi Cera. Mentre tutto il mondo piange la scomparsa di un giocatore immenso e di un grande uomo, come Pelé c’è chi pensa a fare i confronti con un altro immenso uomo e giocatore.

Secondo Cera Pelé era migliore di Maradona, seppure in “contesti differenti”. Una intervista che avviene qualche giorno prima del funerale della stella brasiliana, e di cui francamente non se ne sentiva un grande bisogno. Anche perché non è una soluzione matematica da trovare, ma si trattata di questioni romantiche, di affetti e di tante altre sfaccettature che davanti ad un dolore così grande perdono anche di effetto.