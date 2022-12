Addio a Pelè: il messaggio di Aurelio De Laurentiis

Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè è morto, si è spento all’età di 82 anni in un ospedale di San Paolo. Il cordoglio di De Laurentiis.

Il mondo dice addio a Pelè, fuoriclasse brasiliano, che per anni ha incantato il mondo intero. Sono tanti gli attestati di stima ed i messaggi di cordoglio che stanno arrivano in queste ore dopo la notizia della morte di Pelè. Tra tutti c’è anche quello di Aurelio De Laurentiis che sui social ha scritto: “Pelè era, per tutti i ragazzi della mia generazione, il calcio. Si poteva essere tifosi o meno, ma Pelè era un grande simbolo positivo della sua epoca. È una scomparsa che rattrista tutti. Ciao grande campione“.